Загруженность московских дорог второй вечер подряд достигла девяти баллов из десяти

Многокилометровые заторы отмечены на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на севере, западе и юге МКАДа. Еще накануне в московской мэрии предупредили о начале сезона предновогодних пробок в Москве, когда многие горожане едут в торговые центры за покупками. Загруженность дорог снизится по прогнозам чиновников лишь в районе девяти часов. В мэрии призывают водителей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.
2021-12-16T18:34:48+03:00
2021-12-16T18:34:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952824-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...