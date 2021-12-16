Загруженность московских дорог второй вечер подряд достигла девяти баллов из десяти

Многокилометровые заторы отмечены на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на севере, западе и юге МКАДа. Еще накануне в московской мэрии предупредили о начале сезона предновогодних пробок в Москве, когда многие горожане едут в торговые центры за покупками. Загруженность дорог снизится по прогнозам чиновников лишь в районе девяти часов. В мэрии призывают водителей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.