Недельные расходы россиян с начала года выросли на 20%, — подсчитали специалисты исследовательской компании Ромир

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении они увечились почти на 950 рублей. За прошлую неделю средние расходы россиян составили более 5,5 тысяч. При этом номинальные зарплаты выросли лишь на 8%, а с учетом инфляции, в реальном выражении – только на полтора процента, — говорится в отчете Росстата. С начала года по подсчетам министерства экономического развития, в России заметно выросли цены на морковь, картофель, капусту, гречку, яйца и курятину.