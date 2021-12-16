Белоруссия может попросить у России еще 3,5 млрд. долларов в долг

Это должно помочь экономике страны на фоне ужесточения санкций, сказал агентству БелТА премьер-министр республики Николай Снопков. Он добавил, что чувствительными стали санкции США против белорусского госдолга. В следующем году Минск должен погасить более $3 млрд, в 2023-м — почти $5 млрд внешних заимствований. Ранее газета РБК писала, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.
2021-12-16T18:33:57+03:00
2021-12-16T18:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 16 декабря 2021
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