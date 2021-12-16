Белоруссия может попросить у России еще 3,5 млрд. долларов в долг

Это должно помочь экономике страны на фоне ужесточения санкций, сказал агентству БелТА премьер-министр республики Николай Снопков. Он добавил, что чувствительными стали санкции США против белорусского госдолга. В следующем году Минск должен погасить более $3 млрд, в 2023-м — почти $5 млрд внешних заимствований. Ранее газета РБК писала, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.