ФСБ хочет ограничить адвокату Ивана Сафронова сроки ознакомления с материалами дела

Как рассказал агентству ТАСС адвокат журналиста Дмитрий Талантов, соответствующим ходатайством следователь собирается обратиться в суд уже в начале следующего года. Защитник добавил, что уже сейчас ознакомление с делом идет с определенными сложностями. Запрещено делать выписки, копировать сведения из дела, некоторые материалы приходится заучивать наизусть. Суд сегодня отклонил жалобу на продление ареста Сафронову. Такая мера пресечения будет действовать до 7 января. Журналиста обвиняют в госизмене, он вины не признает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность.