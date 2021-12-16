ФСБ хочет ограничить адвокату Ивана Сафронова сроки ознакомления с материалами дела

Как рассказал агентству ТАСС адвокат журналиста Дмитрий Талантов, соответствующим ходатайством следователь собирается обратиться в суд уже в начале следующего года. Защитник добавил, что уже сейчас ознакомление с делом идет с определенными сложностями. Запрещено делать выписки, копировать сведения из дела, некоторые материалы приходится заучивать наизусть. Суд сегодня отклонил жалобу на продление ареста Сафронову. Такая мера пресечения будет действовать до 7 января. Журналиста обвиняют в госизмене, он вины не признает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность.
2021-12-16T18:32:22+03:00
2021-12-16T18:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 16 декабря 2021
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