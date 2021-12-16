Запуск газопровода Северный поток-2, согласно заявлению Германии, откладывается минимум на полгода

С подробностями, по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

Как передает Блумберг, Германия отказалась завершать процесс сертификации Северного потока. Немецкое Федеральное сетевое агентство не будет принимать решение по этому вопросу до начала второй половины 2022 года. Регулятор подчеркивает, что причина заключается в необходимости пересмотра операционной деятельности Nord Stream AG и ее адаптации к немецкому законодательству. Как поясняется в заявлении главы регулирующего органа Германии, Йохана Хоманна, ранее им было выпущено распоряжение об учреждении оператором газопровода дочернего предприятия на территории ФРГ с тем, чтобы уже от его имени была подана заявка на сертификацию, как того требуют немецкое и европейское законодательство. Соответствующее постановление было принято еще в ноябре, сообщает Рейтер, однако до сих никакой документации на этот счет не поступило: «Дело находится в руках компании Nord Stream AG; решение только за ней», — подчеркнул Хоманн.

Из заявления компании-оператора Северным потоком-2 следует, что процесс создания им филиала в Германии уже начат, пишет Рейтер.

Между тем, западные наблюдатели отмечают, что цены на газ в Европе продолжают расти, в том числе, на фоне недавнего заявления нового главы МИД Германии о том, что запуск газопровода не может быть согласован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. О росте цен на топливо в связи с возможными санкциями в отношении газового проекта в одном из выступлений предупреждал и премьер-министр Италии Марио Драги, напоминает Рейтер. — По сообщению агентства Блумберг, которое ссылается на свои осведомленные источники, министерство финансов этой страны собирается выделить около двух миллиардов евро на поддержку самых незащищенных потребителей и бизнеса. А общая сумма оказанной и запланированной странами Евросоюза помощи составит десятки миллиардов евро.

Обозреватель британской Financial Times считает, что цены на газ в Европе растут «из-за нежелания Германии сертифицировать Северный поток — 2».