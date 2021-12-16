Эксперты составили рейтинг крупнейших российских компаний с самой большой заработной платой в среднем по стране

В лидерах оказались газовая компания «Новатэк», судоходный перевозчик «Совкомфлот» и золотодобывающая фирма «Полюс». Сотрудники предприятий первой тройки получают от 240 до 260 тысяч рублей в месяц, что в пять раз выше средней зарплаты по стране. Конкурировать с ними могут только представленные в России филиалы зарубежных компаний, в том числе американского табачного предприятия Philip Morris и южнокорейского производителя техники Samsung. Такие данные приводит газета РБК. Помимо представителей российской отрасли нефти и газа, в первую десятку рейтинга вошла IT-компания Яндекс. При этом у более 20 представленных в списке фирм зарплаты оказались ниже, чем средние в стране, то есть меньше 51 тысячи рублей. В их число входят автопроизводители «КамАЗ» и «АвтоВАЗ», а также розничные сети «Магнит», «ДНС Групп» и «Связной». Различается оплата труда и в зависимости от региона, в котором находится компания или ее филиал. Выше средние зарплаты в Тюменской, Магаданской и Сахалинской областях. Эксперты объясняют, что оплата зависит от климатических условий, должности сотрудника, сферы компании, в которой он работает, а также сектора: в государственном платят меньше, чем в частном. В качестве примера они приводят сеть «Почта России», которая оказалась на последнем месте в рейтинге. Ее сотрудники получают около 29 тысяч рублей в месяц.

В перечне не отражены реальные зарплаты некоторых крупных госкомпаний, в том числе «Ростеха» и «Росатома», так как они такие данные не раскрывают.