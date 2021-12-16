Основатель Group-IB Сачков, подозреваемый в госизмене, сообщил, что обвинение не связано с деятельностью его компании

Основатель Group-IB Илья Сачков, подозреваемый в госизмене, сообщил, что обвинение не связано с деятельностью его компании.

Предприниматель надеется, что в ходе следствия будет установлена его невиновность. Такое заявление Сачков сделал в письме, которое передали в СМИ его адвокаты. Он назвал обвинения абсурдными и призвал поддержать сотрудников своей компании в это непростое время. По его словам, борьба с киберпреступностью и мошенничеством стала для Сачкова смыслом жизни. Он также выразил свою любовь к Родине, подчеркнув, что Group-IB внесла весомый вклад в развитие систем, противодействующих преступлениям в сфере информационных технологий. Сачков при этом отметил, что некоторые его высказывания бывают весьма жёсткими из-за чего он, цитата, «не всем понятен, не всем приятен». Кого именно предприниматель имел в виду, не уточняется. При этом бизнесмен отметил, что его категоричность в некоторых вопросах не делает его изменником Родины. По словам Сачкова он чтит историю страны, а также хочет ее деятельно сохранять и улучшать.

Бизнесмен также высказался и о своём пребывании в Лефортовском СИЗО. Он выразил разочарование, что за всё время нахождения в изоляторе смог получить лишь одно письмо. Сачков надеется, что в ближайшее время ситуация изменится. Напомню, предпринимателя задержали в конце сентября по обвинению в госизмене. По версии следствия он передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Компания Сачкова сотрудничала с правоохранительными органами России и международной полицейской организацией «Интерпол».

И сегодня же суд отклонил жалобу защиты Сачкова о продлении ему ареста до конца февраля будущего года.