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18:24, 16 декабря 2021

Мосгорсуд сегодня провел последнее предварительное слушание по иску прокуратуры к правозащитному центру «Мемориал»

Мосгорсуд сегодня провел последнее предварительное слушание по иску столичной прокуратуры к правозащитному центру «Мемориал*». В конце декабря начнется рассмотрение дела по существу.

Прокуроры не явились на сегодняшнее заседание к назначенному времени. Судья Михаил Казаков начал слушание, не дождавшись всех представителей ведомства. Еще до этого в «Мемориале*», который российские власти считают иноагентом, отметили, что следующее заседание у Казакова запланировано уже через полтора часа после слушаний по иску о ликвидации правозащитного центра. Сегодняшнее рассмотрение, как отметили в «Мемориале*», действительно оказалось самым коротким за всю историю процесса. Судья приобщил к делу несколько документов, в том числе акт осмотра соцсетей организации. Прокуратура утверждает, что правозащитники используют неверную маркировку об иноагентском статусе. В самом «Мемориале*» это отрицают: на протяжении долгого времени ни один регулятор не выдвигал претензии до сих пор. В это время возле здания суда группа поддержки и журналисты ждали результаты слушаний. Всего собралось более полусотни человек разного возраста. Среди них были и те, кто регулярно участвует в оппозиционных акциях. Оставаться дома не позволяет совесть, говорит москвичка и член общественного движения «Перемен» Светлана Золкина.

Сотрудники полиции постоянно находились рядом с пришедшими. По всей видимости, усилить сегодня решили и охрану на входе: возле дверей стояло сразу несколько силовиков. Часть заходящих проверяли металлоискателем еще на улице. К суду подвезли и два полицейских автобуса. Задерживать никого не стали: пикетирующих в этот раз не оказалось. Давняя волонтер «Мемориала*» Соня Коломийцева считает важным приходить на подобные заседания, чтобы показывать свою поддержку.

В группе поддержки оказались и те, кто решил поддержать «Мемориал*» и финансово: художник-любитель Лилия Матвеева рисовала портреты в обмен на пожертвование. Все собранные деньги она обещает передать правозащитному центру на оплату свежих штрафов.

Следующее заседание назначено на 23 декабря. Параллельно с этим процессом Верховный суд рассматривает аналогичный иск Генпрокуратуры к «Международному Мемориалу*», тоже признанному иноагентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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