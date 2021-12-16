Госдума рассмотрит законопроект, который призван поменять систему местного самоуправления в России

Законодательная инициатива поступила от единороссов Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Парламентарии предлагают сделать систему местного самоуправления одноуровневой. Предполагается, что в нее теперь будут входить только городские и муниципальные округа, а также территории городов федерального значения. Городские и сельские поселения при этом будут упразднены. Авторы законопроекта говорят, что это позволит создать новую систему организации власти на местах. В основе такого устройства будет заложен не территориальный принцип, а принцип «привязки к населению». Кроме того, депутат и сенатор предлагают добавить новых возможностей губернаторам регионов. Например, главы субъектов смогут отправлять в отставку мэров городов, срок полномочий которых, согласно документу, будет составлять 5 лет. Губернаторы смогут выносить предупреждения, а также объявлять выговоры руководителям местных администраций. Помимо этого, решение местной думой может быть принято только в случае, если за него проголосовали не менее половины парламентариев. Единоросы предложили еще одно нововведение: если региональная дума досрочно прекратит свои полномочия, то покинуть кресло должен и мэр.

Предполагается, что основная часть положений вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится в 2028 году.

Политик Юлия Галямина назвала законопроект об общих принципах организации местного самоуправления вредительским.

Участники и делегаты Земского съезда уже готовят документ со своим мнением по этому законопроекту, сказала Юлия Галямина. Она надеется, что общими усилиями муниципальных депутатов России удастся внести хоть какие-то поправки в этот законопроект.