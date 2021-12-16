Московским школам порекомендовали уйти на каникулы раньше времени, с 27 декабря, для укрепления тенденции по снижению заболеваемости коронавирусом.

Директор центра образования №109 города Москвы, заслуженный учитель России Евгений Ямбург подчеркнул, что это всего лишь рекомендация, и начало каникул определяет директор школы и управляющий совет.

Ямбург добавил, что, если каждый раз отпускать детей «в свободный полёт», школы не успеют выполнить программу. Что касается старших классов, то школа тоже действует по обстановке, так как до 30 декабря ученики сдают сессию.