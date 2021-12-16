Избыточная смертность в России с начала эпидемии, по подсчетам сетевого издания «Холод», превысила миллион человек

Росстат пока не публиковал соответствующие данные за ноябрь и декабрь, но журналисты ссылаются на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, сказанные на сегодняшнем заседании Госдумы. По ее информации, смертность в первой половине декабря снизилась почти на 15%. Сейчас, по утверждению зампреда правительства, идет спад заболеваемости. При этом в стране новый омикрон-штамм коронавируса выявлен уже у 25 человек и избежать его распространения будет невозможно.

Аналитик открытых данных Александр Драган в эфире «Эха» высказал мнение, что эта разновидность инфекции может привести к серьезным проблемам.

Драган добавил, что нет никаких оснований считать омикрон-штамм менее опасным, так как в ЮАР, откуда он начал свое распространение, люди продолжают попадать в реанимации и умирать.

Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что, если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании: «У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что штамм «омикрон» распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня. Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели. В связи с этим необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе и бустерными дозами. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счёт минимизации контактов всем людям без исключения».

Набарро считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале «чрезвычайного ускорения» распространения болезни.