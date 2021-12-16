Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о QR-кодах

За документ проголосовали 329 депутатов, против выступили 87, еще один воздержался. Он предполагает введение системы цифровых кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный коронавирус для посетителей ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и массовых мероприятий.

Против инициативы выступили три фракции в Госдуме – КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Председатель последней Сергей Миронов раскритиковал документ в ходе заседания. При этом Миронов сказал, что не сомневается, что в первом чтении законопроект примут, но выразил надежду, что в дальнейшем ситуация изменится.



Депутаты от КПРФ прямо на заседании развернули плакат с надписью «против QR-фашизма». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, с трибуны раскритиковал коммунистов.

Представители «Единой России» даже усмотрели в акции признаки призыва к экстремизму и предложили обратиться к силовикам для проведения проверки.



Инициативу правительства представляла вице-премьер Татьяна Голикова, которая в ходе своего выступления сказала, что законопроект никак не нарушает права россиян. По словам Голиковой, исполнение закона также не создаст угрозы для безопасности персональных данных россиян.

Пока шло заседание у здания нижней палаты парламента, собрались несколько десятков протестующих против принятия законопроекта. Кроме того, одиночные пикеты провели и активисты «Левого фронта». Об этом «Эху» рассказал координатор движения Сергей Удальцов.

Удальцов выразил надежду, что голос протестующих услышат, и законопроект либо отложат, либо существенно доработают.

Второе чтение документа депутаты проведут не раньше чем через месяц.



Власть предпочитает не убеждать народ, а поддерживать свою популярность, — пишет сегодня «Независимая газета», комментируя резонансный законопроект. Непопулярные меры возможны только в том случае, когда народ не чувствует их действия на себе и не возмущается публично, — подводит итог «Независимая».