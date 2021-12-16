Ростовский суд рассмотрел дело, в котором осуждённый утверждал, что связан с поставками провизии военным РФ на Украине

Ростовский суд рассмотрел дело, в котором осуждённый утверждал, что связан с поставками провизии российским военным на Украине. Ранее Москва неоднократно отрицала, что её армия пересекала границу.

На сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону были опубликованы показания осуждённого местного жителя Вячеслава Забалуева, согласно которым он занимался заказом, оплатой и загрузкой в грузовики еды, предназначенной «для отправки в воинские части Вооруженных cил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». Осуждённый говорил, что солдаты, о которых идёт речь, несли в непризнанных республиках «боевое дежурство». Также он отмечал, что поставки происходили раз в две недели. Колонна «формировалась более чем из семидесяти машин грузоподъемностью около сорока тонн…Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей». Интернет-издание Znak.com отмечает, что, по разным оценкам, такого количества еды хватило бы, чтобы накормить примерно двадцать пять тысяч человек.

Ранее на сайте суда было сказано, что приговор по делу вынес судья Леонард Шолохов, а произошло это 10-ого ноября. Сейчас этих материалов на интернет-портале нет.

Представитель Кировского районного суда сказал агентству РБК, что на интернет-портале был опубликован «обезличенный приговор», в котором были приведены слова осуждённого. Само наличие этих показаний не означает, что суд подтверждает сказанное. Однако, в пресс-службе не уточнили, почему материалы, о которых идёт больше не доступны на сайте.

Житель ростовской области Забалуев был признан виновным по делу о посредничестве во взяточничестве. Он получил пять лет колонии. По версии обвинения, осуждённый, будучи замглавы регионального управления по военному питанию «Технология», в 2019-ом году заплатил сотруднику санитарно-эпидемиологического надзора почти миллион рублей, за то, чтобы он помог избежать ответственности за нарушения в организации питания.

Ранее сегодня представитель Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал британской медиакомпании «Би-Би-Си», что это решение ростовского суда точно будет использоваться украинскими юристами. Он назвал произошедшее важным инцидентом для всех юристов, которые отстаивают позицию по российским войскам в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приговор Ростовского суда, предположил, что в текст закралась ошибка.

Песков добавил, что на территории самопровозглашенных республик регулярно поставляется лишь гуманитарная помочь.

Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что текст решения Ростовского суда не следует воспринимать как подтверждение присутствия российских войск на территории ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Обвиняемый по делу не является сотрудником армии, так что вряд ли он мог обладать информацией об адресатах поставок, полагает Руслан Левиев.

В Киеве, однако, считают, что текст решения ростовского суда подтверждает присутствие российских войск в Донбассе. Об этом «Эху» сказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко подчеркнул, что Украина обязательно воспользуется этим решением суда.

