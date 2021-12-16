Сертификация газопровода «Северный поток 2» в Германии ожидается не раньше середины следующего года, — говорят немецкие чиновники. Федеральное сетевое агентство ранее приостановило процедуру из-за выявленных нарушений. Оператор трубопровода должен создать на территории ФРГ дочернюю структуру и передать ей основные активы, а также сотрудников. Процесс сертификации возобновится, когда регулятор получит необходимые документы. Когда это произойдет – в Берлине пока затрудняются сказать.

Строительство газопровода завершилось минувшей осенью. Между тем, против этого проекта выступают США.