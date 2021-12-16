Третьего адвоката не пустили к арестованной соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой

Защитнику Никосау Параскевову, как сообщатся, сказали, что у него нет разрешения от следователя. До этого от дела отстранили адвоката Андрея Сергеева. На прошлой неделе встретиться с подзащитной не дали Владимиру Воронину. Чанышеву обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Это дело ранее возбудили против Навального и его соратников. С 10 ноября Лилия Чанышева находится в СИЗО. Позже ее этапировали в Москву.