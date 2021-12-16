Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, как пишет издание «Холод», превысила миллион человек

Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, как пишет интернет-издание «Холод», превысила миллион человек. Выводы основаны на выступлении в Госдуме вице-премьера Татьяны Голиковой, где обсуждали законопроект о QR-кодах. Росстат пока еще не публиковал сведения за ноябрь и декабрь. Между тем по словам Голиковой, смертность в первой половине декабря снизилась почти на 15%. Издание подсчитало, что таким образом, число избыточных смертей с начала эпидемии в России уже достигло 1 миллиона 20 тысяч.
2021-12-16T17:31:57+03:00
2021-12-16T17:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 16 декабря 2021
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