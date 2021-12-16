Продажа США нефти из стратегического запаса не повлияет на рынок – эксперт

Продажа США нефти из стратегического запаса не повлияет на рынок. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер информационно-консталингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«Эта продажа ни на что не может повлиять по нескольким причинам. Во-первых, это одноразовая акция, которая в мировом масштабе не так серьезна. Второе, часть этих продаж будет компенсирована через какое-то время дополнительными приобретениями в стратегический резерв. В-третьих, все сообщения, что готовится подобная реализация уже учтены в цене. об этом было объявлено довольно давно, цены слегка покачнулись в тот момент, но ажиотаж прошел и сейчас особого эффекта ждать не стоит», — сказал он.

Эксперт отметил, что планируется высвобождение 32 миллионов кубометров нефти, однако подчеркнул, что это будет происходить постепенно.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что задействует стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен на сырье. Отмечается также, что нефть из стратегических резервов также используют Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.