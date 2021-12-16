МЧС предупреждает о сильных холодах на следующей неделе в столичном регионе

В ночные часы температура воздуха может понизиться до 26 градусов мороза, а на севере области до 30-35, — сказали агентству «Москва» в главном управлении МЧС по Подмосковью. Там рекомендовали жителям регионов при необходимости дополнительно утеплить двери и окна в квартирах и закрывать входные двери подъездов.