МЧС предупреждает о сильных холодах на следующей неделе в столичном регионе

В ночные часы температура воздуха может понизиться до 26 градусов мороза, а на севере области до 30-35, — сказали агентству «Москва» в главном управлении МЧС по Подмосковью. Там рекомендовали жителям регионов при необходимости дополнительно утеплить двери и окна в квартирах и закрывать входные двери подъездов.
2021-12-16T17:07:03+03:00
2021-12-16T17:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 16 декабря 2021
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