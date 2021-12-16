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17:05, 16 декабря 2021

В Москве задержана муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн

Это произошло, когда она направлялась в инспекцию Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы встать на учет по так называемому «санитарному делу», — рассказали ее соратники. Они добавили, что Штейн задерживали несколько человек в штатском, которые отвезли ее в отдел полиции по Тверскому району. «Новая газета» пишет, что на депутата составили протокол о демонстрации экстремистской символики, однако, что послужило поводом – неизвестно. Ей может грозить до 15 суток ареста.
Ранее московский суд приговорил Люсю Штейн к году ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время акции в поддержку Алексея Навального в начале этого года.



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