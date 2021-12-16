Апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста журналисту Ивану Сафронову

Сейчас мера пресечения действует до начала следующего года. Сафронов был задержан в июле 2020 по обвинению в государственной измене. С того времени он находится в изоляторе «Лефортово». Сам журналист вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.