Апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста журналисту Ивану Сафронову

Сейчас мера пресечения действует до начала следующего года. Сафронов был задержан в июле 2020 по обвинению в государственной измене. С того времени он находится в изоляторе «Лефортово». Сам журналист вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.
2021-12-16T17:05:26+03:00
2021-12-16T17:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 16 декабря 2021
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