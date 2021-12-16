Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране.

Проект закона предполагает введение пропускного режима в общепите, ряде магазинов, культурных учреждениях и во время проведения массовых мероприятий. В тексте законопроекта указывается, что QR-код должен выдаваться вакцинированным. При этом переболевшие ковидом или имеющие медотвод от прививки тоже смогут посещать общественные места, но с подтверждающим документом. Эти меры, согласно инициативе, являются временными: в случае одобрения проекта они будут действовать в стране до лета. 329 депутатов поддержали законопроект, 87 — проголосовали против. Сегодня парламентарии должны были рассмотреть и предложение ввести систему QR-кодов в поездах и самолетах, но инициативу сняли с рассмотрения после отрицательной оценки президента России. Проект планируют доработать.

В ряде регионов система QR-кодов уже действует. В некоторых из них пропускной режим установлен и в общественном транспорте.

Три депутата Госдумы от КПРФ развернули сегодня в зале заседания Госдумы плакат против введения QR-кодов. Сообщается о том, что двое парламентариев от «Единой России» пытались этот плакат вырвать, произошла потасовка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил участников акции в нарушении регламента.

Володин уже обратился в думскую комиссию по регламенту с просьбой отреагировать на поведение троих членов фракции КПРФ.