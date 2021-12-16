Телеканалу «Муз-ТВ» и его бывшему продюсеру Андрею Разыграеву грозят новые штрафы

Роскомнадзор составил в отношении них протоколы и обвинил в показе телепрограмм, которые вредят несовершеннолетним. Что это за программы, в ведомстве пока не уточняли. Рассмотрение дел назначено на вторник. Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей, а Разыграева на сто тысяч по обвинению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом послужила трансляция вручения премии «Муз-ТВ», где некоторые участники появились в женской одежде, а певец Филипп Киркоров и рэп-исполнитель DAVA в образе молодоженов.