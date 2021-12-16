С сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе

Речь идет о решении судьи Леонарда Шолохова по делу о поставках продуктов питания военнослужащим. Фигуранта этого дела, бизнесмена, признали виновным в даче взяток представителю Южного военного округа. Как сказали представители самого суда газете РБК, упоминания о военных частях из России, которые дислоцированы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, это лишь показания самого подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого нет, — подчеркнули представители инстанции. В свою очередь, в Кремле сегодня предположили, что автор этого документа ошибся и подчеркнул, что никаких российских войск в Донбассе не было и нет.