Законопроект о единых правилах голосования в интернете для всех регионов внесен сегодня в Государственную думу

В нем говорится, что сама процедура будет проводиться только с использованием государственной системы «Выборы» или других подобных сертифицированных систем. Накануне в Центризбиркоме России сказали, что собираются расширить в следующем году применение дистанционного и электронного голосования. На прошедших думских выборах онлайн-голосование проводилось в нескольких российских регионах, в том числе и в Москве. В столице эту систему критиковали представители оппозиции, утверждая, что при подсчете были допущены нарушения, из-за чего победителями стали представители партии власти. В Центризбиркоме и московской мэрии эти обвинения отвергали.
2021-12-16T16:31:45+03:00
2021-12-16T16:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952724-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...