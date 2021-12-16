Законопроект о единых правилах голосования в интернете для всех регионов внесен сегодня в Государственную думу

В нем говорится, что сама процедура будет проводиться только с использованием государственной системы «Выборы» или других подобных сертифицированных систем. Накануне в Центризбиркоме России сказали, что собираются расширить в следующем году применение дистанционного и электронного голосования. На прошедших думских выборах онлайн-голосование проводилось в нескольких российских регионах, в том числе и в Москве. В столице эту систему критиковали представители оппозиции, утверждая, что при подсчете были допущены нарушения, из-за чего победителями стали представители партии власти. В Центризбиркоме и московской мэрии эти обвинения отвергали.