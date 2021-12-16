Госдума приняла сегодня в первом чтении нашумевший законопроект о введении цифровых кодов в общественных местах

Сейчас такие коды выдают тем, кто привился от коронавируса или не так давно переболел. Сообщается, что документ, который ранее внесло правительство, поддержали 329 парламентариев, 87 выступили против. В нынешней редакции законопроект разрешает региональной администрации вводить допуск по QR-кодам и паспорту в учреждениях культуры, заведениях общепита и при проведении массовых мероприятий. Этот документ вносили вместе с еще одним законопроектом, который вводил коды и на общественном транспорте, однако, на фоне роста недовольства такими мерами Госдума сняла его с рассмотрения. Предприниматели предупреждают, что в случае принятия закона о QR-кодах десятки тысяч предприятий окажутся под угрозой закрытия.