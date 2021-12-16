Своим решение ростовский суд подтвердил присутствие войск РФ на территории ДНР и ЛНР – депутат ВР Украины Гончаренко

Своим решение ростовский суд подтвердил присутствие российских войск на территории ДНР и ЛНР. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, это фактическое признание «войны на Российской Федерации против Украины».

«Уже даже внутри России суд именем Российской Федерации признал тот факт, о котором мы говорим 8 лет, что на Донбассе находятся российские войска, что это российская агрессия против Украины. И все, что нам рассказывал Путин, что их там нет, это все шахтеры, которые нашли оружие в шахтах, и прочая чушь, теперь суд РФ это признал — присутствие российских войск на территории Украины. То есть фактически идет война Российской Федерации против Украины с оккупацией части ее территории», — сказал депутат.

По словам Гончаренко, Украина обязательно воспользуется решением ростовского суда в части тезиса о военных РФ в ЛНР и ДНР.

«Украина обязательно воспользуется решением этого суда. Я как народный депутат уже сделал свои заявления. И Парламентская ассамблея Совета Европы, чья сессия начнется в январе месяце, и я как делегат ПАСЕ буду обязательно эту тему поднимать и заявлять об этом», – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что, если в решении судебного органа идет речь о российских войсках на территориях ЛНР и ДНР, то это ошибка.