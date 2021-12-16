В Москве муниципального депутата Люсю Штейн задержали на выходе из дома

Двое мужчин в штатском подкараулили активистку у подъезда и силой посадили в машину. Об этом написала сама Штейн в своём аккаунте в Твиттере. Как сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат ехала в инспекцию ФСИН, чтобы встать на учёт из-за приговора по так называемому «санитарному делу». По её словам, сейчас Штейн везут в ОВД по Тверскому району, якобы, на основании рапорта. Какого именно, не уточняется. Алёхина добавила, что активистку, предположительно, задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, которые в том числе пытались узнать у Штейн местонахождение самой Алёхиной.

В августе суд назначил муниципальному депутату наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В частности, ей запретили выходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы, а также участвовать в митингах. Помимо этого, Штейн дважды в месяц обязана отмечаться в инспекции.

Фигурантами «санитарного дела» стали активисты по всей стране, включая соратников Алексея Навального. По версии следствия они призывали людей к участию в митингах в поддержку политика, тем самым создавая угрозу массового заражения коронавирусом.