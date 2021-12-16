Запуск газопровода «Северный поток-2» отложен минимум на полгода – об этом сообщает агентство Bloomberg

По данным источника все документы могут согласовать только к концу весны.

Сертификация оператора газопровода, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. Дело в том, что осенью несколько депутатов Европарламента написали коллективное письмо, в котором потребовали от комиссии проверить «Северный поток – 2» на соблюдение европейских правил. Теперь экспертам предстоит установить соответствие нитки газопровода рыночным законам ЕС, а они, в свою очередь, запрещают одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа. Оператор Nord Stream принадлежит «Газпрому». Корпорация уже завершает создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали.

При этом в Федеральном сетевом агентстве Германии настаивают, что Россия до сих пор не предоставила всех необходимых документов для сертификации «Северного потока — 2». Газопровод идет из России в Германию в обход Польши и Украины. Строительство проекта было завершено в сентябре — на полтора года позднее запланированного срока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в скорейшем запуске «Северного потока – 2» заинтересованы как Россия, так и Германия.