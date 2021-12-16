Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Он предполагает, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и торговли можно будет с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

В правительстве допустили изменения сроков действия сертификатов из-за новых штаммов коронавируса. Об этом, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сказала вице-премьер Татьяна Голикова, где сегодня рассматривается законопроект о QR-кодах в общественных местах. Голикова сказала, что документ не нарушает права граждан.

Также, по словам Голиковой, исполнение этого закона не создаст угрозы безопасности персональных данных.