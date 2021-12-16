Защита устроившего стрельбу в МФЦ не исключила, что он может быть освобожден от наказания из-за расстройства психики

Защита Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, не исключила, что он может быть освобожден от наказания из-за расстройства психики. Адвокат Петр Колдов в интервью агентству ТАСС сказал, что его подзащитный сообщил о заболевании, которое было диагностировано еще в 2009 году. Теперь следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу. В том случае, если Глазова признают невменяемым, ему назначат принудительное лечение.

Нападение произошло в прошлый вторник. После того, как мужчину, приехавшего получать паспорт, попросили надеть маску, он распылил в лицо сотруднику МФЦ газ из перцового баллончика, а затем достал пистолет и убил выстрелом в упор. Глазов ранил еще четырех посетителей и смертельно – охранника центра. После того, как пистолет заклинило, нападавшего удалось обезвредить.