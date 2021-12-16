Москва выразила готовность к диалогу с НАТО в нейтральной стране

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в ходе вчерашнего разговора советников президентов России и США Вашингтон получил разъяснения по проектам документов, касающихся гарантий безопасности. В Кремле отмечают, что представитель МИДа готов в любой момент вылететь на переговоры по этой теме.