С сайта суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР. Сейчас при переходе по ссылке, ранее работавшей, открывается страница, на которой написано, что информация временно недоступна.

Речь идет о приговоре заместителю областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Его признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа. В документе говорилось о том, что раз в две недели в самопровозглашенные республики отправлялись колонны из более чем семидесяти машин. Они везли продукты для «воинских частей Вооруженных сил России, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст.