Студенты петербургского госуниверситета сообщили о принудительном выселении из общежития

По их словам, непривитых жителей корпуса вывезли в обсерватор из-за сложной эпидемической обстановки.

Сотрудники роспотребнадзора обошли комнаты студенческого общежития в Петергофе прошлым вечером. Ранее там произошла вспышка коронавируса. Судя по сообщениям в соцсетях, студентов, которые контактировали с заболевшими или обращались к медикам с симптомами ОРВИ, а также всех, кто не смог предъявить куар-код о вакцинации, перевезли в обсерватор, который находится в Репино. Там они пробудут две недели и вернутся обратно только после отрицательного результата ПЦР-теста. За время отсутствия жильцов администрация общежития обещала провести дезинфекцию. В СПбГУ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В то же время студенты сообщали, что администрация общежитий просила членов студсовета сохранить информацию о вывозе студентов в узком кругу. Авторы некоторых сообщений жаловались на грубые действия сотрудников, и упоминали об угрозах уголовным преследованием в адрес тех, кто пытался отказаться от переезда.

Срок двухнедельной изоляции истекает в последних числах декабря. Часть студентов к этому времени должна сдавать зачёты. Как будет организована их учёба, пока не сообщают.

По данным университета, прививку от коронавируса сделали около трети учащихся. В то же время среди сотрудников количество привитых превысило три четверти.