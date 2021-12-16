В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Она написала в Twitter, что на выходе из дома два человека в штатском затолкали ее в машину и сейчас куда-то везут. О причинах задержания неизвестно. Ранее Штейн была приговорена к году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм во время акции протеста, прошедшей в центре Москвы 23-го января.
2021-12-16T15:03:11+03:00
2021-12-16T15:03:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…