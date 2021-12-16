В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Она написала в Twitter, что на выходе из дома два человека в штатском затолкали ее в машину и сейчас куда-то везут. О причинах задержания неизвестно. Ранее Штейн была приговорена к году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм во время акции протеста, прошедшей в центре Москвы 23-го января.