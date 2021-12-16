Ростовский суд опубликовал приговор, где косвенно подтверждается присутствие российских военных на юго-востоке Украины

Ростовский суд опубликовал приговор, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на юго-востоке Украины.

В приговоре судья упомянул о поставках питания в воинские части Вооруженных сил России, расположенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Фигурантом дела был сотрудник коммерческой компании, который контролировал доставку продовольствия в военные части. Из приговора следует, что он давал взятки чиновнику из Санэпиднадзора, чтобы тот не препятствовал поставлять муку, консервы, а также овощи российским военнослужащим. В документе говорится, что колонна из 70 машин два раза в месяц как минимум в 2018-2019 годах отправлялась на юго-восток Украины с почти 1,5 тысячами тонн продуктов. Такого количества, как пишет признанное иноагентом «Радио Свобода*», хватает примерно на 26 тысяч человек. Обвиняемый рассказал, что водители фур получали повышенную зарплату из-за «сложности и опасности маршрута». На границе, по его словам, с грузовиков снимали номера, а водители отдавали документы и под охраной ехали к месту разгрузки. Из показаний следует, что перед отправкой каждую машину проверял некий человек в звании майора, однако суд установил, что в армии он не служил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя текст обвинительного заключения, сказал, что речь идет об ошибке тех, кто писал этот документ.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.