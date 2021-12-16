Новый YouTube-канал российского телеканала RT на немецком языке был заблокирован в день запуска

В сообщении компании говорится, что причины пока выясняются. Два других немецкоязычных канала были удалены в сентябре за нарушение пользовательских условий. После этого Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием разблокировать аккаунты. В ведомстве пригрозили ограничить доступ к YouTube в России, однако пока это не было сделано.