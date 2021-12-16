Новый YouTube-канал российского телеканала RT на немецком языке был заблокирован в день запуска

В сообщении компании говорится, что причины пока выясняются. Два других немецкоязычных канала были удалены в сентябре за нарушение пользовательских условий. После этого Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием разблокировать аккаунты. В ведомстве пригрозили ограничить доступ к YouTube в России, однако пока это не было сделано.
2021-12-16T14:34:27+03:00
2021-12-16T14:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…