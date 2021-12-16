Немецкий регулятор примет решение по «Северному потоку-2» не раньше второй половины следующего года

Об этом сообщает агентство Bloomberg. В МИДе Германии ранее сообщили, что сертификацию трубопровода приостановили из-за несоответствия проекта европейским правилам. В сентябре были завершены работы по укладке труб, а в октябре их начали заполнять газом. Сейчас компания Nord Stream-2, оператор газопровода, работает над учреждением дочерней структуры в ФРГ. Это необходимое условие для продолжения процедуры сертификации.