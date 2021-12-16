Немецкий регулятор примет решение по «Северному потоку-2» не раньше второй половины следующего года

Об этом сообщает агентство Bloomberg. В МИДе Германии ранее сообщили, что сертификацию трубопровода приостановили из-за несоответствия проекта европейским правилам. В сентябре были завершены работы по укладке труб, а в октябре их начали заполнять газом. Сейчас компания Nord Stream-2, оператор газопровода, работает над учреждением дочерней структуры в ФРГ. Это необходимое условие для продолжения процедуры сертификации.
2021-12-16T14:34:14+03:00
2021-12-16T14:34:14+03:00
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14:34, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…