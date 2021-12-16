В России штамм коронавируса «омикрон» выявили уже у 25-ти человек

Речь идет о пациентах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, зараженные находятся под медицинским наблюдением. Остальные россияне, приехавшие из ЮАР и граничащих с ней стран, – на изоляции. Избежать распространения омикрон-штамма в России, по мнению вице-премьера, невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников.
2021-12-16T14:32:39+03:00
2021-12-16T14:32:39+03:00
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14:32, 16 декабря 2021
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