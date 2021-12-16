Песков: Решение ЕСПЧ по «похищенным и убитым» 27-ми гражданам Чечни не стоит на повестке дня у президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе о решении Европейского суда по правам человека о 27-ми похищенных и убитых гражданах Чечни. Как он сказал на брифинге, этот вопрос не стоит на повестке дня у президента.

На вопрос корреспондента «Эхо Москвы», считает ли президент страны, что данное следствие необходимо довести до конца на территории России, пресс-секретарь ответил, что «не обладает информацией об этом», и данный вопросы не стоит на повестке дня у президента.

Д.Песков выразил сомнение о том, было ли подобное расследование вообще на территории страны и на уточнение, что Уполномоченный по правам человека Т.Москалькова попытки организовать расследование по этому делу предпринимала, посоветовал обратиться с подобными вопросами к ней или в правоохранительные органы.

«Я не обладаю вообще информацией об этом. Я ничего не знаю и ничего не могу сказать», — отметил он.

Европейский суд по правам человека вынес вердикт, что 27 жителей Чеченской Республики были «похищены и убиты агентами государства». Речь идет судьбе о проживавших в Чечне гражданах, которые были похищены в конце 2016 года и в январе 2017 года.