СМИ: Саммит лидеров ЕС обещает серьезные последствия для России в случае дальнейшей агрессии против Украины

Саммит лидеров Евросоюза, который собирается сегодня в Брюсселе, обещает серьезные последствия для России в случае дальнейшей агрессии против Украины, передают зарубежные издания.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Проект заключительного коммюнике саммита, с которым ознакомилось агентство «Ассошиейтед пресс», сулит России «тяжелые последствия и серьезную ответную цену» со стороны 27 стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии накануне саммита заявила, что помимо расширения существующих санкций, ЕС может предпринять «беспрецедентные меры с серьезными последствиями» для Москвы. С другой стороны, по данным агентства Блумберг, некоторые ведущие страны ЕС — Германия, Франция, Италия и Испания — хотят сначала сосредоточиться на диалоге с российскими властями прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры.

Президент Литвы предупредил своих партнеров по Евросоюзу о том, что они не должны недооценивать нависшую угрозу — не только для Украины, но и «для всего восточного фланга НАТО, включая Балтию».

«Ассошиейтед пресс» отмечает, что Европа сегодня разделена на тех, кто — на ее восточных границах — считает, что санкции должны быть предприняты немедленно, и на такие страны как Франция и Германия, которые уверены, что это лишь спровоцирует агрессивные действия Москвы.

По информации Агентства, президент Зеленский готов к переговорам с Россией ради ослабления напряженности между двумя странами, однако Путин, похоже, не проявляет готовности сесть за стол переговоров.