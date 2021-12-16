Znak.com: Суд в Ростове-на-Дону опубликовал приговор с подтверждением присутствия российских военных в Донбассе

Суд в Ростове-на-Дону опубликовал приговор с подтверждением присутствия российских военных в Донбассе, отмечает интернет-издание Znak.com. Речь идет о коррупции при поставках продовольствия. В тексте приговора отмечается, что продукты отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что российских военных на востоке Украины нет. При этом Песков добавил, что Россия регулярно поставляет гуманитарную помощь на восток Украины.