Мосгорсуд сегодня назначил на 23 декабря рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о ликвидации «Мемориала»

Мосгорсуд сегодня назначил на 23 декабря рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*».

Это было уже третье предварительное слушание. Сегодня «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом, представляли 9 юристов. Группа поддержки и журналисты стали собираться возле здания Московского городского суда еще утром, до начала заседания. Людей с плакатами среди пришедших в этот раз не оказалось. Вероятно, мог повлиять опыт предыдущих заседаний по делу «Мемориала*»: силовики выискивали пикетчиков и уводили их в автозак. Сегодня автобус для задержанных стоял рядом со входом в суд, как и множество полицейских, расставленных по всей внешней территории. Среди пришедших поддержать — более полусотни люди разного возраста: от студентов до тех, кто помнит первые годы существования самого «Мемориала*». Пенсионерка Марина Багровникова, завсегдатай оппозиционных акций в Москве, считает важным показать свое несогласие с требованием прокуратуры.

Пока группа поддержки ожидала возле Мосгорсуда итогов слушаний, представители «Мемориала*» вели из зала заседания текстовую трансляцию. Один из прокуроров на предложение адвоката Марии Эйсмонт отказаться от иска ответил, что это пока не в планах.

Судья Михаил Казаков удовлетворил несколько ходатайств защиты и обвинения и объявил, что считает дело достаточно подготовленным для начала разбирательства.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.