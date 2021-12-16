В суде редакторы студенческого издания DOXA отказались признать вину по делу о вовлечении детей в протестные акции

В ходе разбирательства прокурор указывал, что основанием для уголовного преследования стал видеоролик, опубликованный обвиняемыми незадолго до январских митингов в поддержку политика Алексея Навального. В нем Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метёлкин разбирали, насколько реальны обещания отчислить студентов и школьников за участие в протестах. Это якобы угрожало жизни и здоровью несовершеннолетних. В качестве обоснования обвинение приводило суду указы о введении мер по борьбе с распространением коронавируса.

Все четверо фигурантов дела с позицией прокуратуры не согласны. Они намерены дать свои пояснения по делу. Адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что он надеется добиться проведения допроса уже сегодня. В противном случае заседания будут проходить ежедневно, и защитники не смогут присутствовать на каждом из них.

С апреля прошлого года редакторы издания DOXA находятся под запретом определенных действий. Им нельзя выходить из дома и пользоваться интернетом. На прошлой неделе суд признал законным продление им меры пресечения до середины апреля будущего года.

Обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты грозит до трех лет лишения свободы.