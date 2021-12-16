Госдума в эти минуты рассматривает в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах

В кабинете министров считают, что таким образом можно будет стимулировать граждан к вакцинации от коронавируса. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев напомнил, что медицинское сообщество выступило за принятие документа.

Фракция КПРФ заявила о том, что будет голосовать против правительственной инициативы. Так же поступят и справедливороссы, о чем сообщил их лидер Сергей Миронов.

Плакаты с критикой правительственной инициативы появились и в здании Госдумы. Их принесли представители КПРФ. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал коммунистов забрать плакаты и выйти с ними на улицу. Он назвал происходящее концертом и напомнил, что депутаты получают по полмиллиона ежемесячно.

Противники системы QR-кодов собрались у стен Госдумы. Несколько десятков человек пришли этим утром к главному входу в здание нижней палаты парламента. У некоторых были красные флаги с изображением Иисуса Христа. Один человек был с плакатом, на котором нарисован перечёркнутый QR-код.

Неподалеку также прошла серия одиночных пикетов, которую устроили сторонники движения «Левый фронт». Его координатор Сергей Удальцов сказал «Эху», что полиция происходящему не мешала: «На плакатах было написано «остановить насаждение qr-кодов!» «Qr-коды – это принуждение к вакцинации». «Мы против принуждения к вакцинации». В целом, акция прошла спокойно, хотя полицейские подходили и проверяли паспортные данные. Наших активистов не задерживали». По словам Удальцова, позиция противников законопроекта заключается в том, что если власти заявляют о непринудительной вакцинации от коронавируса, то они должны сконцентрироваться на других методах убеждения населения.

Протестные акции против системы QR-кодов прошли ранее во многих российских городах при обсуждении вопроса региональными парламентами.