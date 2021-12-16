Транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения самолета со служебным автомобилем в Шереметьево

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пассажирский Airbus выруливал на взлетно-посадочную полосу и врезался в машину противообледенительной обработки. Водитель пострадал. В итоге борт, который должен был вылететь в Мексику, пришлось заменить на другой.
2021-12-16T13:34:03+03:00
2021-12-16T13:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…