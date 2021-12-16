Транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения самолета со служебным автомобилем в Шереметьево

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пассажирский Airbus выруливал на взлетно-посадочную полосу и врезался в машину противообледенительной обработки. Водитель пострадал. В итоге борт, который должен был вылететь в Мексику, пришлось заменить на другой.