Баку и Ереван договорились построить железную дорогу

Она должна соединить Армению с Россией и Ираном, а Азербайджан – со своим анклавом, Нахичеванской автономной республикой. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что этот проект может получить широкое значение в том случае, если стране удастся наладить эффективный диалог с Турцией. На днях в Анкаре сообщили, что стороны договорились начать чартерные рейсы и назначить спецпредставителей по нормализации отношений.