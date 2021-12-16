Баку и Ереван договорились построить железную дорогу

Она должна соединить Армению с Россией и Ираном, а Азербайджан – со своим анклавом, Нахичеванской автономной республикой. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что этот проект может получить широкое значение в том случае, если стране удастся наладить эффективный диалог с Турцией. На днях в Анкаре сообщили, что стороны договорились начать чартерные рейсы и назначить спецпредставителей по нормализации отношений.
2021-12-16T13:33:42+03:00
2021-12-16T13:57:51+03:00
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13:33, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…