Суд обязал разблокировать YouTube-канал «Царьград» под угрозой неустойки

Как сообщает агентство «Интерфакс», она составит сто тысяч рублей в день и будет увеличиваться еженедельно при условии, если в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, далее – без ограничений.

Телеканала сообщил о блокировке своего аккаунта на видеоплатформе летом прошлого года. В компании Google пояснили, что ограничения связаны с исполнением законодательства о санкциях. Основатель телеканала Константин Малафеев находится под ограничениями США с конца 2014-го года в связи с событиями на востоке Украины.