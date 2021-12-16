В Кремле категорически не согласны с выводами суда Германии по убийству Хангошвили

В Кремле категорически не согласны с выводами суда Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», как отнесся президент на судебное решение Германии, в котором говорится, что российское государство участвовало в убийстве З.Хангошвили, Дмитрий Песков ответил: «Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — сказал он.

Ранее Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации».



После приговора МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов из страны.