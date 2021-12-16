В Кремле назвали ошибкой информацию о присутствии российских войск в Донбассе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять на восток соседней страны только гуманитарную помощь. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону говорится о присутствии в Донбассе российских военных. Речь идет о коррупционном деле при поставках продовольствия.