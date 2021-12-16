В Кремле назвали ошибкой информацию о присутствии российских войск в Донбассе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять на восток соседней страны только гуманитарную помощь. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону говорится о присутствии в Донбассе российских военных. Речь идет о коррупционном деле при поставках продовольствия.
2021-12-16T13:04:11+03:00
2021-12-16T13:15:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952626-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3583318.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:04, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+
Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…