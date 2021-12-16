В Госдуму внесен законопроект о праве губернаторов требовать отставки неэффективных мэров

Предлагается дать возможность главам регионов обращаться в представительные органы муниципалитетов с основаниями для увольнения чиновника, чья деятельность не соответствует президентским показателям эффективности. Принимать решения будут депутаты. Кроме того, губернаторы, согласно законопроекту, смогут объявить выговор или предупреждения руководителям местных администраций за плохую работу. Так планируется усилить ответственность муниципального перед региональным уровнем. Помимо этого, хотят установить и единый срок полномочий для чиновников в 5 лет. При этом, если мэр избирается не на прямых выборах, а через парламент, то при досрочном прекращении полномочий представительного органа, глава муниципалитета также должен уйти в отставку. Авторы законопроекта сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников указывают, что законодательная инициатива уточняет и систему организации власти на местах, в основе которой будет не территориальный принцип, а привязка к населению, в зависимости от которого распределяются полномочия.

В случае принятия законопроект вступит в силу в начале 2023 года, однако некоторые положения будут постепенно внедрять вплоть до 2028 года.